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МЧС призвало туристов в Сочи воздержаться от купания в море

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:22
Общество
МЧС призвало туристов в Сочи воздержаться от купания в море
Федеральное агентство новостей

Сочи, 5 июля. Представители ГУ МЧС региона рекомендуют отдыхающим в Сочи не выходить в море и на набережные.

МЧС также призвало туристов отказаться от подъема в горы и не посещать леса. Экстренное предупреждение выпустили из-за ухудшения погодных условий в городе. Ливни, сопровождающиеся грозами и усилением ветра, ожидаются 5 июля в регионе. Местами может выпасть град.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов ранее назвал причину, по которой на юг России обрушились мощные ливни. Погодные условия в южных регионах формируются под влиянием обширного антициклона.

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