МЧС призвало туристов в Сочи воздержаться от купания в море

Сочи, 5 июля. Представители ГУ МЧС региона рекомендуют отдыхающим в Сочи не выходить в море и на набережные.

МЧС также призвало туристов отказаться от подъема в горы и не посещать леса. Экстренное предупреждение выпустили из-за ухудшения погодных условий в городе. Ливни, сопровождающиеся грозами и усилением ветра, ожидаются 5 июля в регионе. Местами может выпасть град.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов ранее назвал причину, по которой на юг России обрушились мощные ливни. Погодные условия в южных регионах формируются под влиянием обширного антициклона.