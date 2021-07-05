Украинские депутаты хотят отметить годовщину создания УПА на государственном уровне

Киев, 5 июля. Депутаты Верховной рады Украины предложили на государственном уровне отпраздновать годовщину создания признанной экстремистской и запрещенной на территории России УПА1.

В соответствующем проекте указывается, что в 2022 году исполняется 80 лет с основания первых боевых отрядов националистического формирования, боровшихся «за государственную независимость Украины». Авторы инициативы также обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героя националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Ранее идею празднования оценили украинцы. Как выяснилось, многие не поддерживают подобные инициативы.

1 Организация запрещена на территории РФ.