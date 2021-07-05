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Кейн пообещал потрясающий полуфинал Евро-2020
Евро 2020
Кейн пообещал потрясающий полуфинал Евро-2020
Global Look Press  /  Cheng Tingting/Xinhua

Лондон, 5 июля. Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями перед полуфиналом Евро-2020 с Данией. Он пообещал потрясающий матч.

По словам Кейна, у многих игроков сборной Англии больше не будет возможности сыграть такой матч на крупном турнире.

«Все для нас, все возможности открыты, мы должны не упустить их», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Англии и Дании пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Встреча начнется 7 июля в 22:00 по московскому времени.

Российский комментатор Георгий Черданцев высказался о грядущем матче Англии и Дании. По его мнению, датчане вырвутся в финал после трагедии с Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца во время первой игры Евро-2020, пишет RT.

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Все новости / Евро 2020 / Кейн пообещал потрясающий полуфинал Евро-2020
футбол кейн евро-2020
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