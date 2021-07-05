Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 13:37
13:32
Шоу-бизнес
Мася Шпак призналась, что в браке у нее усугубились проблемы с алкоголем
13:32
Политика
Посольство России в Кабуле не планирует эвакуацию
13:32
Общество
Без костров, палаток и QR-кодов: в Самаре прошел Грушинский фестиваль
13:30
Политика
Глава Евросовета встретится с Тихановской и Зеленским в Литве
13:29
Общество
Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
13:28
Общество
Стало известно о самочувствии Папы Римского Франциска после операции
13:27
Экономика
Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты
13:25
Экономика
Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+
13:22
Общество
Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
13:21
Происшествия
Промышленный альпинист погиб при падении с башни «Федерация» в Москве
Все новости

Меньшова похоронят рядом с могилой Ланового
Общество
Меньшова похоронят рядом с могилой Ланового
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 5 июля. Режиссера Владимира Меньшова похоронят рядом с могилой актера Василия Ланового, скончавшегося в январе, сообщил источник ФАН.

Похороны кинематографиста состоятся на Новодевичьем кладбище 8 июля. По данным источника, могила Меньшова расположится на центральной аллее, где покоится Лановой. Актер ушел из жизни 28 января из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Место прощания с режиссером фильма «Москва слезам не верит» пока не определено. Участок на кладбище должна согласовать утром 6 июля дочь кинодеятеля — актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Источник ФАН отметил, что место могут сдвинуть вправо или влево, но, скорее всего, изменений не будет.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции, режиссеру был 81 год. После смерти оскароносного кинодеятеля актер Валерий Гаркалин рассказал, каким запомнит режиссера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Меньшова похоронят рядом с могилой Ланового
кладбище меньшов лановой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru