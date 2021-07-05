Меньшова похоронят рядом с могилой Ланового

Москва, 5 июля. Режиссера Владимира Меньшова похоронят рядом с могилой актера Василия Ланового, скончавшегося в январе, сообщил источник ФАН.

Похороны кинематографиста состоятся на Новодевичьем кладбище 8 июля. По данным источника, могила Меньшова расположится на центральной аллее, где покоится Лановой. Актер ушел из жизни 28 января из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Место прощания с режиссером фильма «Москва слезам не верит» пока не определено. Участок на кладбище должна согласовать утром 6 июля дочь кинодеятеля — актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Источник ФАН отметил, что место могут сдвинуть вправо или влево, но, скорее всего, изменений не будет.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции, режиссеру был 81 год. После смерти оскароносного кинодеятеля актер Валерий Гаркалин рассказал, каким запомнит режиссера.