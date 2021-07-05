Минфин РФ увеличит покупку валюты на рекордную сумму

Москва, 5 июля. Министерство финансов России с 7 июля по 5 августа направит на покупку иностранной валюты 296 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

Объем ежедневных покупок находится на отметке 13,5 млрд рублей, а это на 29% больше, чем в июне. Тогда этот показатель составил 10,5 млрд рублей. Таким образом, дневной объем станет рекордным в текущем году после того, как Минфин возобновил покупку валюты в январе.

Что касается ожидаемого объема дополнительных нефтегазовых доходов, то он прогнозируется в июле в размере 242 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема достигнет 54,1 млрд рублей.

Аналитики ранее предположили, что сделка ОПЕК+ может не состояться. Последствия при этом будут серьезными, поскольку из-за текущего дефицита на рынке черное золото может начать стремительно расти до 80 долларов за «бочку».