Шахтер, матрос, актер и режиссер: биография оскароносного Владимира Меньшова



5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался народный артист РСФСР, актер и режиссер Владимир Меньшов.

Владимир Меньшов — знаменитый советский и российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Обладатель премии «Оскар» и номинации Берлинского кинофестиваля за фильм «Москва слезам не верит». Также популярные его режиссерские работы — «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Как актер известен по фильмам «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Легенда №17» и другим.

Детство и юность

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. Его родители — Валентин Михайлович и Антонина Александровна — родом из Астрахани. Несмотря на абсолютно разные судьбы, они прожили много лет в счастливом браке, родив двоих детей: Владимира и Ирину.

Валентин Михайлович окончил мореходное училище, работал первым помощником капитана, после чего служил в НКВД. Мать же была дочерью богатого крестьянина-кулака. Опасаясь попасть под раскулачивание, она уехала из родного села и устроилась работать горничной на корабль, который следовал рейсом Баку — Иран. Там же и состоялась судьбоносная родителей будущего режиссера. В 1938 году они поженились. Уже через год в семье появился первенец — Владимир Меньшов.

Первые восемь лет жизни Владимира Меньшова прошли в солнечном Баку, в столице Азербайджана. На вопрос, считает ли режиссер Азербайджан своей Родиной, он всегда отвечал так: «Конечно, я же здесь родился!».

pixabay.com /

Через два года после Победы в Великой Отечественной войне семья Меньшовых переехала в Архангельск. Владимир впервые увидел величество Севера, его суровую красоту здешних мест. В Архангельске Меньшов пошел в первый класс. Учился он охот, больше всего ему нравилось чтение. Первой книгой, которую прочитал Меньшов, стал роман английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Потом он «подсел» на классику, и читал все, что попадалось под руки.

В 1950 году Меньшовы снова переезжают на родину родителей — в Астрахань. В этом городе Владимир Валентинович начал пристально интересоваться кинематографом. Он старался не пропускать в кинотеатре ни одного фильма, почти все из них запомнил наизусть. Увлечение было настолько серьезным, что мальчик даже читал специальную литературу, в которой было много информации о самом процессе съемок и людях, которые имеют непосредственное отношение к этому процессу. Именно в это время он и определился с выбором своего жизненного пути.

В 1957 году Меньшов предпринял первую попытку стать студентом ВГИКа, но из этого ничего не получилось: он провалил вступительные экзамены и уехал обратно в Астрахань. Примечательно, неудача могла отбить желание быть актером у любого человека, но только не у Владимира Меньшова. Он еще больше укрепился в своем желании достичь поставленной цели.

wikipedia.org / Astrakhan-musei

Вернувшись в родной город, Меньшов пошел работать на завод в качестве токаря. Одновременно с этим он подыскивает себе работу, которая была бы ближе к миру искусства и позволила бы готовиться к поступлению. И он нашел такое место. Им стал местный драматический театр. Кроме того, он решил, что ему не помешает набраться жизненного опыта, да и хотел подзаработать денег, поэтому пошел работать на шахту, потом — в матросы.

В 1961 году Меньшов понял, что уже готов штурмовать Москву. На этот раз проблем с поступлением не было. Он стал студентом актерского факультета школы-студии МХАТ. Учеба во МХАТе не только помогла раскрыть его талант, но и позволила завести полезные знакомства среди актеров и режиссеров. Кроме того, именно здесь Владимир познакомился со своей будущей супругой, Верой Алентовой. Несмотря на то, что учителя пророчили Меньшову большую актерскую карьеру, ни один московский театр не захотел принимать его в свою труппу. Поэтому ему пришлось на целых два года уехать в Ставрополь. Эта неудача вновь не смогла сломить Владимира Меньшова — он решил стать режиссером.

Режиссура

Уволившись из драмтеатра в Ставрополе, Владимир Валентинович подал документы в аспирантуру ВГИКа. Его работы так понравились режиссеру и педагогу Михаилу Ромму, что он не только зачислил талантливого юношу на второй курс, но и организовал для него аспирантуру по режиссуре художественного кинофильма. Таким образом Меньшов стал первым и последним аспирантом этой специализации.

Свою кинематографическую биографию Владимир Меньшов начал в 1970 году. Он снялся в картине своего однокурсника, режиссера Александра Павловского, которая называлась «Счастливый Кукушкин». Меньшов не только стал исполнителем главной роли, но и участвовал в написании сценария. Дебют на киноэкране Меньшова сразу же обратил на себя внимание, и актер был удостоен главной премии киевского фестиваля «Молодость-71».

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

После «Счастливого Кукушкина» все внезапно заметили актерский талант Меньшова. Фильмы с его участием стали довольно часто появляться на советских экранах. Он сыграл в лентах «Человек на своем месте», «Соленый пес», «Ар-хи-ме-ды!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и прочих. Несмотря на бурно начавшуюся актерскую карьеру в кино, Владимир Валентинович мечтал снять собственный полнометражный кинофильм. И вот уже в 1976 году ему представилась такая возможность.

«Розыгрыш»

Режиссерским дебютом Меньшова стала лента о жизни школьников по сценарию Семена Лунгина — «Розыгрыш». Эта картина стала самой успешной в советском прокате за 1977 год и завоевала массу престижных премий. На второстепенных ролях снимались многие кинозвезды того времени — Олег Табаков, Зиновий Гердт, Наталья Фатеева, Евгения Ханаева и сам Владимир Меньшов. А вот главные роли поручили сыграть молодым актерам. Песня «Прощальный вальс», звучащая в финале киноленты, стала школьным гимном и до сих пор пользуется популярностью.

«Москва слезам не верит»

Звездный час режиссера Меньшова пробил в 1978 году, когда он снял картина «Москва слезам не верит», которая позже получит «Оскар». В роли главной героини снялась никому не известная актриса Вера Алентова. Роли других персонажей исполнили популярные артисты, которых зритель прекрасно знал. За первый прокатный год в кинотеатрах побывало 90 миллионов зрителей. Права на прокат картины были проданы в страны Европы и Америку. Пик торжества режиссерского таланта Владимира Меньшова пришелся на 1981 год. Именно в этом году ленту «Москва слезам не верит» наградили «Оскаром» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После этого Меньшов и все создатели картины получили в Союзе Государственную премию СССР.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» /

«Любовь и голуби»

В 1984 году Меньшов снял фильм «Любовь и голуби», который сразу же полюбился зрителям. Примечательно, что в этом году в СССР был объявлен «сухой закон», а герои ленты то и дело появляются изрядно выпившими. Поэтому Меньшову рекомендовали убрать из ленты несколько кадров. Однако он не пошел на такие жертвы и сразу был отстранен от съемок. Картина пылилась на полке на протяжении шести месяцев, пока в стране не утихла антиалкогольная компания.

Лента вызвала огромный интерес, ее героев начали цитировать. Картину представили на испанском фестивале комедий, и она стала обладателем главного приза — «Золотой ладьи». Главные роли в проекте исполнили Александр Михайлов, Нина Дорошина и Людмила Гурченко. В эпизодах снялись Сергей Юрский и его супруга Наталья Тенякова. А в эпизодах играл и сам Владимир Меньшов.

Другие работы

В 1995 году вышел его фильм «Ширли-мырли». В 2000 году он выпустил лирическую трагедию «Зависть богов». Меньшов был продюсером ряда фильмов, среди которых «Китайский сервиз» (1999), «Зависть богов» (2000), «Время собирать камни» (2005), «Китайская бабушка» (2009), «Белый ягель» (2014), «Застывший ангел» (2016).

Личная жизнь

Принято считать, что актеры и режиссеры — люди очень непостоянные, а поэтому личная жизнь у них не складывается. Владимир Валентинович стал исключением из этого правила: всю жизнь он любил только одну женщину — актрису Веру Алентову. В 1969 году они стали родителями дочери Юлии, которая продолжила актерскую династию Меньшовых. Сегодня она известна как телеведущая и выходит в эфир с авторской программой.

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