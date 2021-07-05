Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля

Москва, 5 июля. Журналисты выяснили, когда ожидается прощание с кинорежиссером Владимиром Меньшовым.

Мероприятие намечено на 8 июля, сообщили в Союзе кинематографистов корреспонденту РИА Новости. Также известно, что народного артиста РСФСР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Известный актер и кинорежиссер скончался на 82-м году жизни, о чем стало известно 5 июля. Причиной смерти являются последствия коронавирусной инфекции.

В связи со смертью режиссера Владимира Меньшова выразил свои соболезнования президент России Владимир Путин. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. В ближайшее время российский лидер направит телеграмму близким актера.