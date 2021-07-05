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Главы МИД Германии, Испании и Швеции предупредили о риске новой гонки вооружений

  /   Обновлено: 05 июля 2021 12:50
Армия
Главы МИД Германии, Испании и Швеции предупредили о риске новой гонки вооружений
Федеральное агентство новостей

Берлин, 5 июля. Министры иностранных дел Германии, Испании и Швеции уверены, что развитие технологий может спровоцировать новую гонку вооружений и призвали к сокращению ядерного вооружения.

В совместной статье для немецкого издания Rheinische Post Хайко Маас, Аранча Гонсалес Лая и Анн Линде заявили, что миру как никогда необходим прогресс в вопросе ядерного разоружения и нераспространения.

«Новая напряженность и недоверие между мировыми державами препятствовали дальнейшему сокращению ядерных арсеналов», — говорится в публикации.

При этом министры предупреждают о рисках развития новых технологий. В частности, такая тенденция может спровоцировать новую гонку вооружений.

По итогам женевского саммита президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Лидеры двух стран пообещали в ближайшее время запустить комплексный двусторонний диалог на этом направлении.

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