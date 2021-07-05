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Вершинин обсудил со спецпосланником ООН Кубишем ситуацию в Ливии
Весь мир
Вершинин обсудил со спецпосланником ООН Кубишем ситуацию в Ливии
mid.ru  / 

Женева, 5 июля. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился со спецпосланником Генсекретаря ООН в Ливии Яном Кубишем. Стороны обсудили предстоящее проведение выборов в североафриканской стране и поддержание стабильности в регионе.

Согласно заявлению пресс-службы российского ведомства, переговоры касались изменения ситуации на пути разрешения политического кризиса в государстве.

«Подробно рассмотрены текущее положение дел в процессе ливийского урегулирования и задачи на предстоящий период, включая проведение выборов и поддержание стабильности «на земле», с учетом результатов международной конференции в Берлине 22–23 июня», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что консультации двух дипломатов прошли в Швейцарии, где на прошлой неделе состоялись раунды Форума политического диалога. В пятницу, 2 июня, ливийские встречи завершились без ожидаемого результата. Участники не достигли соглашения о конституционной основе необходимой для проведения выборов, запланированных на 24 декабря.

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