Актриса Ирина Мазуркевич вспомнила трогательный разговор супруга и Владимира Меньшова

Москва, 5 июля. Актриса Ирина Мазуркевич тепло высказалась об известном режиссере Владимире Меньшове, ушедшем из жизни в понедельник. Она отметила чуткость кинематографиста.

Звезда вспомнила о театральной работе Меньшова, который когда-то играл в спектакле Леонида Трушкина. По ее мнению, он был потрясающим театральным актером. Картины кинематографиста также производили на нее и покойного супруга Анатолия Равиковича большое впечатление.

«Смотрели «Любовь и голуби» перед Новым годом и просто не удержались — настолько хорошо это было. Фильм не сразу как-то прозвучал, а спустя несколько лет. Муж достал телефон и позвонил ему, сказав, в каком он восторге и как он его любит, уважает и ценит», — сказала артистка в разговоре с ФАН, вспомнив трогательный разговор артистов.

Она призналась, что, узнав о кончине кинематографиста, в очередной раз подумала об ужасе. Актриса с сожалением отметила, что «сейчас так много смертей вокруг и рядом от коронавируса и от всего, что уже нет такого ужаса».

Владимира Меньшова не стало 5 июля, он умер на 82-м году жизни. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.