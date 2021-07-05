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Россияне вспомнили о помощи Владимира Меньшова жителям Донбасса
Политика
Россияне вспомнили о помощи Владимира Меньшова жителям Донбасса
Агентство городских новостей Москва

Москва, 5 июля. Российский режиссер Владимир Меньшов, о смерти которого стало известно 5 июля, при жизни помогал Донбассу, передавая населению деньги и ноутбук.

О передаче Донбассу средств от Меньшова рассказал писатель Захар Прилепин в 2017 году. Прилепин сообщил, что режиссер передал млн рублей и ноутбук. Меньшова поблагодарили сотрудники «медчасти батальона спецопераций номер 1». Служба безопасности Украины заявила, что не оставит «без внимания этот факт».

Россияне вспомнили, что сам Меньшов не хотел афишировать передачу денежных средств.

«Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку», — рассказал тогда режиссер.

Ранее стало известно, что причиной смерти оскароносного режиссера стали последствия коронавируса. Смерть Меньшова подтвердили на «Мосфильме», сообщила НСН. После дочь покойного режиссера Юлия выложила короткий пост в соцсети.

Заслуженный артист России Роман Мадянов эмоционально прокомментировал новость о смерти культового режиссера. Он сказал, что пандемия коронавируса нещадно забирает лучших представителей российской культуры.

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