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Покойный Меньшов претендовал на кресло депутата Госдумы
Политика
Покойный Меньшов претендовал на кресло депутата Госдумы
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 5 июля. Скончавшийся 5 июля 2021 года артист Владимир Меньшов готовился занять место в депутатском кресле от партии «Справедливая Россия — За правду».

О планах заслуженного деятеля искусств продолжить карьеру в политике сообщили сначала источники из семьи, а затем информаицю подтвердил один из руководителей СРЗП писатель Захар Прилепин. После смерти артиста списки партии менять не планируется — вместо пятерки лидеров федеральный перечень возглавят четыре человека.

«Съезд уже прошел. Списки менять не планируется, потому, что они сегодня сдаются. Наверное уже сданы в ЦИК. Поэтому в этом плане ничего меняться не будет», — подчеркнул депутат Игорь Анаских.

Причиной смерти Владимира Меньшова стала двусторонняя пневмония — следствие перенесенной коронавирусной инфекции. Весть об уходе режиссера из жизни ударила по его коллегам. Актер Роман Мадянов прилюдно проклял коронавирус и призвал привлечь к ответственности всех причастных к его утечке и распространению по миру.

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