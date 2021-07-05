Корабли Северного флота совершают переход в Балтийское море для участия в параде ВМФ

Санкт-Петербург, 5 июля. Суда Северного флота совершают межфлотский переход из пунктов базирования на Кольском полуострове в Балтийское море для участия в главном военно-морском параде.

В пресс-службе флота отметили, что, кроме кораблей, проливы также пройдут подлодки «Владикавказ» и «Вепрь». Для удобства захода в море все корабли и субмарины разделены на тактические группы.

«Первой проливы проходит группа в составе атомного ракетного крейсера «Орел» и десантного корабля «Петр Моргунов». За ними войдут «Князь Владимир» и «Вице-адмирал Кулаков». Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомные подлодки замкнут группы», — заявили представители Северного флота.

Известно, что временной интервал между заходами кораблей в Балтийское море будет составлять около суток для каждой тактической группы. Кроме того, боевые суда Северного флота будут сопровождать поисково-спасательное обеспечение и буксир «Алтай».

Ранее сообщалось, что подводники приступили к испытаниям вооружения подлодок в глубоководных районах Норвежского и Баренцева морей.