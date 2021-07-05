Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 13:36
13:32
Шоу-бизнес
Мася Шпак призналась, что в браке у нее усугубились проблемы с алкоголем
13:32
Политика
Посольство России в Кабуле не планирует эвакуацию
13:32
Общество
Без костров, палаток и QR-кодов: в Самаре прошел Грушинский фестиваль
13:30
Политика
Глава Евросовета встретится с Тихановской и Зеленским в Литве
13:29
Общество
Жигунов назвал современный сериал, который понравился Владимиру Меньшову
13:28
Общество
Стало известно о самочувствии Папы Римского Франциска после операции
13:27
Экономика
Россиянам назвали сроки предположительного падения цен на видеокарты
13:25
Экономика
Нефть незначительно теряет в цене в ожидании переговоров ОПЕК+
13:22
Общество
Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
13:21
Происшествия
Промышленный альпинист погиб при падении с башни «Федерация» в Москве
Все новости

ГП Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:17
367
Происшествия
ГП Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш
instagram.com  /  angelicaagurbash

Минск, 5 июля. Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш. В отношении артистки правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям.

Известно, что певица поддерживала деятельность белорусской оппозиции, при этом последнее время Агурбаш проживала на территории России. Артистка стала фигуранткой уголовного дела за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента страны, сообщает пресс-служба надзорного ведомства соседнего государства.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2021-го года, тогда же в отношении Анжелики Агурбаш была санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь правоохранительные органы Белоруссии просят РФ об экстрадиции певицы, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности.

Ранее Александр Лукашенко распорядился полностью перекрыть белорусско-украинскую границу. По словам президента республики, на территорию Белоруссии из соседней страны поступает огромное количество оружия, сообщает 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ГП Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш
россия белоруссия экстрадиция певица агурбаш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru