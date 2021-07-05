ГП Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш

Минск, 5 июля. Генпрокуратура Белоруссии попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш. В отношении артистки правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям.

Известно, что певица поддерживала деятельность белорусской оппозиции, при этом последнее время Агурбаш проживала на территории России. Артистка стала фигуранткой уголовного дела за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента страны, сообщает пресс-служба надзорного ведомства соседнего государства.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2021-го года, тогда же в отношении Анжелики Агурбаш была санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь правоохранительные органы Белоруссии просят РФ об экстрадиции певицы, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности.

Ранее Александр Лукашенко распорядился полностью перекрыть белорусско-украинскую границу. По словам президента республики, на территорию Белоруссии из соседней страны поступает огромное количество оружия, сообщает 360tv.ru.