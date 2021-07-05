Шахназаров заявил об уходе великой эпохи советского кино со смертью Меньшова

Москва, 5 июля. Режиссер и сценарист Карен Шахназаров выразил соболезнования после смерти своего коллеги — актера Владимира Меньшова.

Шахназаров назвал покойного кинодеятеля своим лучшим другом и эпохальной фигурой. Сценарист принес соболезнования всему русскоговорящему миру после смерти Меньшова.

«Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной», — отметил Шахназаров.

По мнению режиссера, уход актера из жизни — это колоссальная потеря. Сценарист добавил, что со смертью Меньшова уходит великая эпоха советского кино, пишет сайт 360tv.ru.

Режиссер фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О смерти Меньшова сообщил киноконцерн «Мосфильм» 5 июля. Актриса Раиса Рязанова призналась в комментарии ФАН, что ее потрясла новость об уходе знаменитого кинодеятеля из жизни.