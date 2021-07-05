Путин проведет международный телефонный разговор 5 июля

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 июля, проведет международные телефонные переговоры.

Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшее время мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», — рассказал представитель Кремля.

С кем из лидеров будет общаться президент России, Песков не уточнил.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что во вторник, 6 июля, Путин посетит Кемеровскую область с рабочим визитом. Поездка российского лидера была анонсирована еще на прошлой неделе.