Ирина Алферова со слезами на глазах вспомнила последнюю встречу с Меньшовым

Москва, 5 июля. Народная артистка РФ Ирина Алферова рассказала о последней встрече с режиссером и актером Владимиром Меньшовым в беседе с ФАН.

Актрисе было трудно говорить об оскароносном кинодеятеле — во время беседы она плакала навзрыд. Алферова со слезами на глазах вспомнила о последней встрече с Меньшовым. Артистка, которой 13 марта исполнилось 70 лет, виделась с режиссером на своем юбилее.

«Он говорил мне очень хорошие слова. Говорил, что я лучшая, и что на Западе я была бы первая. Монолог был безумно красивый, стихи на полчаса. Он вообще великий! Последний, крепкий, настоящий, у которого надо было учиться... Таких уже не будет. Какие тут еще эмоции могут быть — все уходят лучшие...» — сказала Алферова в комментарии ФАН.

Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля, режиссеру был 81 год. По предварительным данным, к смерти кинодеятеля привели последствия коронавируса. Соболезнования в связи с уходом режиссера из жизни выразили многие артисты. Например, Раиса Рязанова была потрясена новостью о смерти актера.