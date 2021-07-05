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Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. События дня

Видео
Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. События дня
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. О кончине 81-летнего режиссера сообщили на сайте Киноконцерна «Мосфильм».
«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», - отмечается в тексте соболезнования.
Владимир Меньшов был талантлив во всем. Без преувеличения легендарный кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог, член правления «Мосфильма» в 1981-м получил Оскар за картину «Москва слезам не верит». Говорят, что именно после просмотра этого фильма американский президент Рональд Рейган решил положить конец «холодной войне». Чуть ли не каждая лента Меньшова – «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов» стала отечественной киноклассикой и разошлась на цитаты. 26 июня стало известно, что Народный артист РСФСР слег с ковидом. Из-за болезни Владимир Меньшов не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия — За правду», кандидатом в депутаты от которой был в этом году. О дате и времени прощания с кинорежиссером будет известно позже. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.

В Афганистане заявили о нежелании США создавать базы в Азии

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. События дня
army.mil  / US Army

Соединенные Штаты не собираются создавать военные базы в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана. Советник президента этой страны по национальной безопасности Хамдулла Мохиб сослался на такое заявление Вашингтона в интервью РИА Новости.
«Насколько я знаю, речи об этом не идет. Думаю, что в СМИ были ошибочные сообщения. Согласно нашим контактам с американской стороной, они не ищут способов создать где бы то ни было военные базы», — заявил Мохиб.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США могут перебросить войска из Афганистана в страны Средней Азии, в частности, в Узбекистан. Однако источник в пресс-службе минобороны этого государства заверил: оборонная доктрина Ташкента не предусматривает возможности размещения в стране военных баз других государств. Приказ о выводе американских военнослужащих из Афганистана к 11 сентября президент Штатов Джо Байден отдал еще в конце апреля.

ФСБ предотвратила серию терактов в России

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. События дня
РУФСБ России по Архангельской области  / 

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. По информации пресс-службы ведомства, боевик запрещенной в России организации Исламское государство готовил взрыв самодельной бомбы в одном из людных мест столицы. У второго исламиста был сообщник в Астраханской области, с которым они планировали провести атаки одновременно. Кроме того, пять уничтоженных экстремистов в Кабардино-Балкарии замышляли убийства представителей местного исламского духовенства, используя огнестрельное оружие и самодельные бомбы.

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. События дня
пресс-служба администрации Сочи  / 

Спасатели готовы к эвакуации жителей и гостей Сочи. Причиной стал резкий рост уровня воды в двух реках Хорота и Мацеста, которые в любой момент могут выйти из берегов. Накануне на курорт обрушился тропический ливень с ураганным ветром, городские улицы затопило. Было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 м/с и не исключают появление смерчей над морем. Местные власти просят сочинцев и туристов соблюдать спокойствие, а также подготовить документы и вещи первой необходимости, если понадобится экстренная эвакуация. Экскурсии для туристов временно отменены.

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