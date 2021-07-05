Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Коми

Сыктывкар, 5 июля. Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан объявили в Коми.

Прививку от заболевания должны будут сделать работники в сфере медицины, здравоохранения и услуг. Также обязательная вакцинация введена для сотрудников транспортной отрасли и чиновников. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Обязательную прививку для сотрудников образования могут ввести в Саратовской области. Об этом ранее рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова в ходе заседания правительства области.