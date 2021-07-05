Николь Шерзингер предстала в корсетном платье и бриллиантах Cartier

Ко дню американского Дня независимости популярный бренд Cartier устроил роскошный прием в живописном местечке в Италии, рядом с озером Комо. Но главным бриллиантом на этом вечере стали не украшения от культового бутика, а популярная певица Николь Шерзингер, фронтвумен группы Pussycat Dolls, пришедшая на вечеринку в шикарном вечернем платье с фантастической аппликацией, пишет ELLE.

Гостей мероприятия поразил образ певицы. Благодаря тугому корсету ее и без того осиная талия выглядела просто безупречно, а ослепительно белый цвет ткани подчеркнул смуглую кожу.

Девушка выглядела так, словно только что получила титул «Мисс мира» или «Грэмми», а бриллиантовые аксессуары и классическая голливудская укладка, напоминающая неспокойные волны Средиземного моря, прекрасно дополнили праздничный аутфит певицы.

Не так давно Николь Шерзингер сменила цвет волос. Черный оттенок локонов она оставила в прошлом. Теперь она выбрала мелирование с эффектом выгоревших на солнце волос. Многие отметили ее схожесть с другой поп-дивой — Дженнифер Лопес.

Участница Pussycat Dolls любит поражать своих поклонников яркими нарядами. Ее появление всегда вызывает восторг. Поклонники не раз отмечали, что Николь Шерзингер могла бы легко сыграть в какой-нибудь исторической картине саму Клеопатру. Причем дело не только в удивительном сходстве с египетской правительницей, но и ее в любви к ярким оттенкам, в том числе к фиолетовому цвету.

Ранее сообщалось о второй беременности другой американской певицы — Карди Би.