Голый трансгендер спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 5 июля. В Лос-Анджелесе перед спа салоном Wi Spa прошла акция протеста после того, как получило распространение видеозапись, на которой одна из посетительниц салона жалуется администрации заведения на мужчину, считающего себя женщиной, который был допущен в женскую секцию салона.

По словам возмущенной клиентки, обнаженный мужчина находился вместе с женщинами и девочками, демонстрируя свои гениталии, что, по ее мнению, совершенно недопустимо.

Тем не менее, персонал салона настаивал на том, что если лицо идентифицирует себя в качестве женщины — то это женщина, не важно какие первичные половые признаки оно имеет. В данной ситуации персонал действовал в соответствии с законом штата Калифорния, который не допускает дискриминации трансгендеров и транссексуалов.

В субботу перед зданием, салона собрались две толпы демонстрантов. Одни требовали недопущения подобных инцидентов, другие выступали за защиту прав сексуальных меньшинств. Вскоре противостояние переросло в стычки, в ходе которых активисты антифа, пользуясь численным превосходством, избивали сторонников консервативных взглядов.

Antifa attacks rally against #California spa, which allowed transgender woman to expose genitalia Protesters at a #LosAngeles day spa, that angered conservatives for allowing a transgender woman to expose herself, clashed with black-clad counter-protesters #antifa #USA pic.twitter.com/dWA1RmyRoB

Позже трансгендер, ставший причиной столкновений, поблагодарил активистов за помощь в борьбе за права сексуальных меньшинств.

Shout out to and MUCH love to all at Wi Spa today out for Trans Rights.



You were fucking beautiful in the most powerful ways. This "Vile Monster Trans" loves you FOREVER.????????



Got maced 2x, sucker punched a bunch but I paid it back w interest. I will always stand against hate.✊???? pic.twitter.com/oJNSacTVss