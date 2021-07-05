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Голый трансгендер спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе
Весь мир
Голый трансгендер спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе
PrScr Twitter  /  @DaveAtherton20

Лос-Анджелес, 5 июля. В Лос-Анджелесе перед спа салоном Wi Spa прошла акция протеста после того, как получило распространение видеозапись, на которой одна из посетительниц салона жалуется администрации заведения на мужчину, считающего себя женщиной, который был допущен в женскую секцию салона.

По словам возмущенной клиентки, обнаженный мужчина находился вместе с женщинами и девочками, демонстрируя свои гениталии, что, по ее мнению, совершенно недопустимо.

Тем не менее, персонал салона настаивал на том, что если лицо идентифицирует себя в качестве женщины — то это женщина, не важно какие первичные половые признаки оно имеет. В данной ситуации персонал действовал в соответствии с законом штата Калифорния, который не допускает дискриминации трансгендеров и транссексуалов.

В субботу перед зданием, салона собрались две толпы демонстрантов. Одни требовали недопущения подобных инцидентов, другие выступали за защиту прав сексуальных меньшинств. Вскоре противостояние переросло в стычки, в ходе которых активисты антифа, пользуясь численным превосходством, избивали сторонников консервативных взглядов.

Позже трансгендер, ставший причиной столкновений, поблагодарил активистов за помощь в борьбе за права сексуальных меньшинств.

Тем не менее, в социальных сетях часть пользователей поддержала требования женщины, выразив мнение, что властям необходимо создать в спа салонах специальные зоны, в которые будет закрыт доступ небинарным людям.

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сша трансгендеры
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