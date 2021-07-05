Спортивный журналист Константин Осипов оценил «порочность» российского футбола

Одна из серьезных проблем российского футбола, по мнению многих, в «порочности» всей системы развития этого вида спорта, в том числе детско-юношеского сегмента. Действительно ли в хорошие школы и академии попадают, в большинстве своем, дети состоятельных родителей, а не истинные таланты? И станет ли ребенок с базовыми привилегиями настоящей звездой спорта и будущей надеждой сборной? Об этом ФАН решил узнать у известного российского журналиста и спортивного обозревателя Константина Осипова.

По словам журналиста, такая ситуация — беда не только футбола, но многих видов спорта, будь то хоккей, баскетбол или фигурное катание.

«Сегодня многое отдано в частные руки, и, к сожалению, есть такие серьезные проблемы. Когда ребенок ничего из себя не представляет, но методист или замдиректора, скажем, катка, может позвать родителей и сказать: «Знаете, ваш ребенок — редкий талант, но нужны еще какие-то подкатки (дополнительные тренировки. — Прим. ФАН). И, конечно, родители открывают кошелек», — говорит Осипов.

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Вероятность того, что из ребенка, приезжающего в академию футбола на «мерседесе» и в сопровождении охранников, вырастят талантливую звезду спорта, ничтожно мала. Ведь любой спорт — это, прежде всего, мотивация, считает журналист. И истории больших спортсменов с драматичным бэкграундом — лишнее тому подтверждение.

Другая же сторона вопроса — искреннее желание и заинтересованность самих детей, за счет которых и стоит развивать способности будущих спортсменов.

«Здесь, конечно, надо, чтобы государство принимало участие — не отдавать все в частные руки, создавать программу, обращать внимание. Но многое уже делается, возьмите, к примеру, мой любимый бокс и Валуева. Николай Сергеевич столько делает — проводит уже 11 лет турнир по боксу. <…> Детей вы не обманете — они к нему едут со всей страны. И я уверен на 1000%, что эти ребята не пойдут нюхать клей», — рассуждает Осипов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Конечно, сами родители сегодня в очень непростой ситуации, особенно в части финансово затратных видов спорта, будь то фигурное катание, спортивные танцы или теннис. И здесь, как нигде, нужна весомая поддержка государства, ведь для действительно способных, но обделенных привилегиями ребят спорт все еще остается отличным социальным лифтом и выходом в большую и светлую жизнь.

Ранее Константин Осипов поделился мнением, что общественность зачастую идеализирует российских футболистов и хочет видеть их своеобразными героями. Спортсмены, ставшие медийными лицами, как он считает, все еще остаются обычными людьми, способными оступиться.