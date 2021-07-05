На столетие КПК Си Цзиньпин посулил гибель «угнетателям» Китая цитатой из Мао Цзэдуна

Китайская Народная Республика отметила столетие Коммунистической партии (КПК), правящей в этой стране с 1949 года. Мероприятие получило государственный статус и соответствующий размах, а его центром стала площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где утром 1 июля прошли военный парад и праздничная демонстрация.

Там же с речью выступил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин.

ТАСС / Mark Schiefelbein

Система распознавания «свой-чужой»

Следует сказать, что особый подарок к этому юбилею китайским коммунистам преподнесли главы государств G7, на недавнем саммите признавшие КНР «врагом номер один». Даже трудно представить себе лучшее подтверждение успехов крупнейшей в мировой истории 95-миллионной политической партии, под чьим руководством «красный Китай» стал экономической сверхдержавой, настоящей «мастерской XXI века», выходящей на передовые рубежи научно-технического и социального развития человеческой цивилизации.

Зато выражающие интересы «коллективного Запада» глобальные масс-медиа демонстративно не уделили такому событию, как столетие КПК, особого внимания. Они отметились по этому поводу разве что очередными напоминаниями о нарушениях прав человека, о строительстве более ста новых пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, о «китайском» происхождении COVID-19 и прочей диффамацией. Сам праздник эти СМИ называли в основном «коммунистической показухой», а речь Си Цзиньпина — «ритуальной» и «бессодержательной».

Определенный смысл такие характеристики имеют: официальная лексика и фразеология китайской компартии носят директивный характер, и внешними наблюдателями многие смыслы в их рамках просто не воспринимаются.

Точно так же можно отметить, что сама дата создания КПК, 1 июля, — была установлена при Мао Цзэдуне и с тех пор пересмотру не подвергалась, хотя документы свидетельствуют, что первый съезд этой партии начал свою работу только 23 июля 1921 года. Но традиции, со всеми присущими им условностями, — это как система распознавания «свой-чужой», отказываться от которой — да еще в такой стране, как современный Китай, — было бы рискованным расточительством.

Само появление Си Цзиньпина на трибуне у стены Запретного города в традиционном «френче Мао» серо-стального цвета носило знаковый характер, подчеркивая, что нынешний китайский лидер является наследником Великого Кормчего, чьи портреты можно было видеть повсюду.

ТАСС / Andy Wong

Поднебесная как центр мироздания

Под стать временам «большого скачка» и «культурной революции» оказалась и речь товарища Си. Если нужно охарактеризовать ее одним словом, то этим словом будет «китаецентричность».

Образ мира, транслированный лидером КПК и КНР с площади Тяньаньмэнь, был абсолютно прост и понятен каждому жителю Поднебесной старше 6 лет: есть Китай и есть остальной мир. Без выделения отдельных стран и народов — они не были упомянуты по названию ни разу. Из исторических событий, напрямую не касающихся Китая, были названы — в благодарном ключе — только «орудийные залпы Октябрьской революции», которые «донесли до Китая марксизм-ленинизм», ставший основой великого возрождения пятитысячелетней китайской цивилизации.

Комментаторы подсчитали, что словосочетания «китайский народ», «китайская нация» и «компартия Китая» товарищ Си произносил более 80 раз. Но вот на их взаимосвязь между собой практически никто не обратил внимания. А она, эта взаимосвязь, пожалуй, и есть главное содержание его речи.

Цель и миссия КПК были заявлены как «счастье китайского народа и возрождение китайской нации». Никакого «пролетарского интернационализма», «всемирной революции», «построения коммунистического общества». Только усиление государства «китайской нации» и рост благосостояния «китайского народа», составляющие суть социалистического строительства с китайской спецификой, которое осуществляется под руководством коммунистической партии, и никак не иначе. Что хорошо для Китая — будет хорошо и для остального мира. «Один пояс и один путь», «мир, согласие и гармония».

Из всей плеяды своих китайских предшественников Си Цзиньпин особо выделил Мао Цзэдуна (его «идеи») и Дэн Сяопина (его «теорию»), хотя вместе с ними упомянул также «революционеров старшего поколения» (Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чэнь Юня) и лидеров КНР (еще здравствующих Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао). Видимо, этот «пантеон», обеспечивший «эффективное применение марксизма», и должен отныне закрепиться для КПК, всего китайского общества и государства.

ТАСС / Xie Huanchi via www.imago-images.de

Враги «разобьют свои головы»

Китайский лидер заявил, что к своему столетию китайская компартия решила задачу искоренения бедности и построения «среднезажиточного общества» (сяокан), и провозгласил новый Великий Поход — «к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР», то есть к 2049 году.

При этом китайский народ открыт к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с другими народами и государствами, но «ни в коем случае не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя»:

«Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой стеной, возведенной из своей плоти китайским народом, насчитывающим свыше 1,4 млрд человек!»

В оригинале было сильнее: не «потерпят провал перед…», а «разобьют свои головы о…», — прямая отсылка к Мао Цзэдуну, а конкретно — к эпохе «культурной революции», одним из лозунгов которой было «разбить собачьи головы врагов».

Еще один важнейший тезис речи Си Цзиньпина — о единстве всего «многонационального китайского народа» и всей китайской нации, включая жителей Сянгана (Гонконга), Аомыня (Макао) и Тайваня, а также «соотечественников во всем мире».

В общем, можно сказать, что 1 июля 2021 года китайский лидер объявил о рождении «социал-национализма XXI века» (не идентифицировать и не проводить аналогии с немецким национал-социализмом ХХ века, осужденным Нюрнбергским трибуналом после Второй мировой войны!). Налицо качественное изменение не только внутрикитайской (в самом широком смысле этого слова), но и всей международной ситуации. В том числе и для России.

Все это придает новые смыслы и российско-американской встрече на высшем уровне в Женеве, и состоявшимся 28 июня онлайн-переговорам Владимира Путина с Си Цзиньпином, и визиту Нурсултана Назарбаева в Москву, и поздравлению со столетием КПК, которое президент России 1 июля направил председателю КНР. В нем подчеркивается, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия включают в себя и значимую составляющую межпартийных связей, а также выражается уверенность в конструктивном развитии диалога между «Единой Россией» и КПК.

Приведут ли данные изменения к противостоянию России и Китая с США и их союзниками («коллективным Западом»), какие формы предпримет это противостояние — вопросы открытые. Но, как говорил некогда Михаил Горбачев, «процесс пошел» — и пошел в сторону, явно противоположную той, куда привела «Перестройка», с распадом «социалистического лагеря» и Советского Союза.