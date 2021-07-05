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На столетие КПК Си Цзиньпин посулил гибель «угнетателям» Китая цитатой из Мао Цзэдуна
Политика
На столетие КПК Си Цзиньпин посулил гибель «угнетателям» Китая цитатой из Мао Цзэдуна
ТАСС  /  Ng Han Guan

Китайская Народная Республика отметила столетие Коммунистической партии (КПК), правящей в этой стране с 1949 года. Мероприятие получило государственный статус и соответствующий размах, а его центром стала площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где утром 1 июля прошли военный парад и праздничная демонстрация.

Там же с речью выступил председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин.

На столетие КПК Си Цзиньпин посулил гибель «угнетателям» Китая цитатой из Мао Цзэдуна
ТАСС  / Mark Schiefelbein

Система распознавания «свой-чужой»

Следует сказать, что особый подарок к этому юбилею китайским коммунистам преподнесли главы государств G7, на недавнем саммите признавшие КНР «врагом номер один». Даже трудно представить себе лучшее подтверждение успехов крупнейшей в мировой истории 95-миллионной политической партии, под чьим руководством «красный Китай» стал экономической сверхдержавой, настоящей «мастерской XXI века», выходящей на передовые рубежи научно-технического и социального развития человеческой цивилизации.

Зато выражающие интересы «коллективного Запада» глобальные масс-медиа демонстративно не уделили такому событию, как столетие КПК, особого внимания. Они отметились по этому поводу разве что очередными напоминаниями о нарушениях прав человека, о строительстве более ста новых пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, о «китайском» происхождении COVID-19 и прочей диффамацией. Сам праздник эти СМИ называли в основном «коммунистической показухой», а речь Си Цзиньпина — «ритуальной» и «бессодержательной».

Определенный смысл такие характеристики имеют: официальная лексика и фразеология китайской компартии носят директивный характер, и внешними наблюдателями многие смыслы в их рамках просто не воспринимаются.

Точно так же можно отметить, что сама дата создания КПК, 1 июля, — была установлена при Мао Цзэдуне и с тех пор пересмотру не подвергалась, хотя документы свидетельствуют, что первый съезд этой партии начал свою работу только 23 июля 1921 года. Но традиции, со всеми присущими им условностями, — это как система распознавания «свой-чужой», отказываться от которой — да еще в такой стране, как современный Китай, — было бы рискованным расточительством.

Само появление Си Цзиньпина на трибуне у стены Запретного города в традиционном «френче Мао» серо-стального цвета носило знаковый характер, подчеркивая, что нынешний китайский лидер является наследником Великого Кормчего, чьи портреты можно было видеть повсюду.

На столетие КПК Си Цзиньпин посулил гибель «угнетателям» Китая цитатой из Мао Цзэдуна
ТАСС  / Andy Wong

Поднебесная как центр мироздания

Под стать временам «большого скачка» и «культурной революции» оказалась и речь товарища Си. Если нужно охарактеризовать ее одним словом, то этим словом будет «китаецентричность».

Образ мира, транслированный лидером КПК и КНР с площади Тяньаньмэнь, был абсолютно прост и понятен каждому жителю Поднебесной старше 6 лет: есть Китай и есть остальной мир. Без выделения отдельных стран и народов — они не были упомянуты по названию ни разу. Из исторических событий, напрямую не касающихся Китая, были названы — в благодарном ключе — только «орудийные залпы Октябрьской революции», которые «донесли до Китая марксизм-ленинизм», ставший основой великого возрождения пятитысячелетней китайской цивилизации.

Комментаторы подсчитали, что словосочетания «китайский народ», «китайская нация» и «компартия Китая» товарищ Си произносил более 80 раз. Но вот на их взаимосвязь между собой практически никто не обратил внимания. А она, эта взаимосвязь, пожалуй, и есть главное содержание его речи.

Цель и миссия КПК были заявлены как «счастье китайского народа и возрождение китайской нации». Никакого «пролетарского интернационализма», «всемирной революции», «построения коммунистического общества». Только усиление государства «китайской нации» и рост благосостояния «китайского народа», составляющие суть социалистического строительства с китайской спецификой, которое осуществляется под руководством коммунистической партии, и никак не иначе. Что хорошо для Китая — будет хорошо и для остального мира. «Один пояс и один путь», «мир, согласие и гармония».

Из всей плеяды своих китайских предшественников Си Цзиньпин особо выделил Мао Цзэдуна (его «идеи») и Дэн Сяопина (его «теорию»), хотя вместе с ними упомянул также «революционеров старшего поколения» (Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чэнь Юня) и лидеров КНР (еще здравствующих Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао). Видимо, этот «пантеон», обеспечивший «эффективное применение марксизма», и должен отныне закрепиться для КПК, всего китайского общества и государства.

На столетие КПК Си Цзиньпин посулил гибель «угнетателям» Китая цитатой из Мао Цзэдуна
ТАСС  / Xie Huanchi via www.imago-images.de

Враги «разобьют свои головы»

Китайский лидер заявил, что к своему столетию китайская компартия решила задачу искоренения бедности и построения «среднезажиточного общества» (сяокан), и провозгласил новый Великий Поход — «к цели полного построения модернизированной социалистической державы, намеченной к столетию КНР», то есть к 2049 году.

При этом китайский народ открыт к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с другими народами и государствами, но «ни в коем случае не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя»:

«Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой стеной, возведенной из своей плоти китайским народом, насчитывающим свыше 1,4 млрд человек!»

В оригинале было сильнее: не «потерпят провал перед…», а «разобьют свои головы о…», — прямая отсылка к Мао Цзэдуну, а конкретно — к эпохе «культурной революции», одним из лозунгов которой было «разбить собачьи головы врагов».

Еще один важнейший тезис речи Си Цзиньпина — о единстве всего «многонационального китайского народа» и всей китайской нации, включая жителей Сянгана (Гонконга), Аомыня (Макао) и Тайваня, а также «соотечественников во всем мире».

В общем, можно сказать, что 1 июля 2021 года китайский лидер объявил о рождении «социал-национализма XXI века» (не идентифицировать и не проводить аналогии с немецким национал-социализмом ХХ века, осужденным Нюрнбергским трибуналом после Второй мировой войны!). Налицо качественное изменение не только внутрикитайской (в самом широком смысле этого слова), но и всей международной ситуации. В том числе и для России.

Все это придает новые смыслы и российско-американской встрече на высшем уровне в Женеве, и состоявшимся 28 июня онлайн-переговорам Владимира Путина с Си Цзиньпином, и визиту Нурсултана Назарбаева в Москву, и поздравлению со столетием КПК, которое президент России 1 июля направил председателю КНР. В нем подчеркивается, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия включают в себя и значимую составляющую межпартийных связей, а также выражается уверенность в конструктивном развитии диалога между «Единой Россией» и КПК.

Приведут ли данные изменения к противостоянию России и Китая с США и их союзниками («коллективным Западом»), какие формы предпримет это противостояние — вопросы открытые. Но, как говорил некогда Михаил Горбачев, «процесс пошел» — и пошел в сторону, явно противоположную той, куда привела «Перестройка», с распадом «социалистического лагеря» и Советского Союза.

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