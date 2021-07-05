Соломин назвал смерть Меньшова потерей для отряда, в котором он служит

Тяжело осознавать, что с каждым днем уходит все больше и больше деятелей из «отряда» российской культуры. Об этом ФАН заявил художественный руководитель Малого театра, народный артист России Юрий Соломин, узнав о смерти Владимира Меньшова.

Соломин отметил, что уход из жизни известного советского и российского режиссера — серьезная потеря для российской культуры.

«Я никогда не встречался с Меньшовым — не снимался с ним и не работал вместе, — сообщил худрук Малого театра. — Но все его фильмы — высокого класса. Конечно, уход Владимира Валентиновича — и как режиссера, и как педагога (он во ВГИКе работал), и как актера, и, самое главное, как человека — это большая потеря».

Собеседник ФАН добавил, что ему тяжело узнавать о том, что практически каждый день в России уходит кто-то из великих людей.

«В пятницу не стало нашего «цыгана» — Николая Сличенко, сегодня — Владимира Меньшова, — отметил Соломин. — Я не буду перечислять всех, плохо слышать это каждый день. Это мои коллеги, мой отряд, в котором я служу. Очень жаль».

Известный российский кинематографист Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года. Причиной смерти режиссера стали последствия коронавируса нового типа. Трагическую новость сообщили в киноконцерне «Мосфильм». Коллектив студии выразил соболезнования коллегам, друзьям и семье артиста. Кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Впервые о заболевании кинематографиста стало известно в конце июня, когда он не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия — За правду». Тогда отмечалось, что режиссер переносит заболевание в легкой форме.

Ранее заслуженный артист России Роман Мадянов заявил ФАН, что пандемия коронавируса нещадно забирает лучших представителей российской культуры.