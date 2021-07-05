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Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:27
Общество
Не вижу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
vk.com  /  Онотоле Вассерман

Устройство современного общества не нацелено на сохранение жизни людей, утративших значительную часть трудоспособности. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий, консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал вывод американских ученых, согласно которому к 2100 году средняя продолжительность жизни людей может достигать от 126 до 130 лет.

«Полагаю, что качество кофейной гущи у этих исследователей хорошее. Подобного рода прогнозов я видел очень много, самых разных, но пока они не мотивированы чем-то внятным, можно их просто не принимать всерьез», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман добавил, что оптимистические прогнозы специалистов не учитывают существенные обстоятельства.

«Насколько я могу судить, биологический предел жизни человека, исчисленный по сопоставлениям с другими животными, действительно, где-то в районе 120 лет, но реальный образ жизни большинства приводит к тому, что достичь этого предела крайне затруднительно. Кроме того, очень многие общественные процессы нацелены, по сути, на сокращение продолжительности жизни. Я не вижу шансов, что средняя продолжительность жизни будет такова. Редкие исключения, да, возможны», — пояснил собеседник ФАН.

Не вишу шансов: Вассерман о возможности людей к 2100 году жить до 130 лет
pixabay.com  / 

В завершение он указал на еще одну причину, по которой очень долгая жизнь, скорее всего, так и останется для людей лишь недосягаемой мечтой.

«Нынешнее устройство общества не нацелено на сохранение жизни тех, кто уже потерял значительную часть сил. Все устройство жизни таково, что стоит человеку утратить заметную часть трудоспособности, и уже никто не заинтересован в его жизни», — резюмировал политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, к каким последствиям приведет мораторий на сдачу в аренду федеральных земель для разработки газовых и нефтяных месторождений. По словам эксперта, использование возобновляемых источников энергии уже вскоре обернется катастрофой.

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продолжительность жизни вассерман
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