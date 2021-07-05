Светлана Немоляева: Современная молодежь повзрослеет и оценит дарование Меньшова

Фильмы, снятые режиссером Владимиром Меньшовым, никогда не устареют, и современная молодежь обязательно оценит его талант, когда повзрослеет. Об этом в интервью ФАН заявила советская и российская актриса Светлана Немоляева, которая была другом семьи знаменитого режиссера, скончавшегося 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

«Я с Володей вместе не работала, но знала его очень хорошо по-дружески, по-товарищески: с Верочкой Алентовой мы работали вместе, Юля Меньшова, его дочка, училась вместе с моим сыном во МХАТе, — рассказала Немоляева. — Я была счастлива, что нас с ним и с его семьей жизнь сводила довольно часто. Мы оказывались вместе на фестивалях, в поездках. Это была большая радость — общаться с такими людьми».

Актриса отметила уникальное чувство юмора и «комедийный дар», которым обладал Владимир Меньшов.

«Редко кто обладает среди актеров и режиссеров таким комедийным даром — это очень большая редкость, просто по пальцам руки можно сосчитать этих людей, — поделилась собеседница ФАН. — У него были замечательные картины. Думаю, что они не устареют и молодежи будут близки: может быть, не сейчас, когда они еще совсем молодые и смотрят всякую ерунду по своему интернету. А когда они повзрослеют, то, конечно, оценят его дарование, его значимость».

По словам Немоляевой, Владимир Меньшов внес огромный вклад в советское и российское киноискусство.

«Всегда восхищалась его картинами, его умению работать с актерами, его режиссерской мысли и — главное — его доброжелательности. Его картины никогда не были злыми, испепеляющими, уничтожающими все вокруг. Наоборот — они были очень светлыми, очень жизнерадостными», — добавила актриса.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Светлана Немоляева также отметила, что отдельного внимания заслуживает твердая гражданская позиция, которую занимал Владимир Меньшов.

«Мне всегда очень была близка его мощнейшая гражданская позиция и настоящая мужская смелость: он никогда ничего не боялся, говорил то, что считал нужным. Он был настоящий гражданин своей эпохи. Я говорю пафосные слова, но все равно сердце говорит человеческие: я его очень любила, очень ценила его семью. Выражаю огромнейшие соболезнования Верочке, Юле — его дочери, внукам. Пусть земля ему будет пухом! Чтобы ему было на том свете хорошо — он заслужил», — сказала народная артистка РСФСР.

Заслуженный деятель искусств, народный артист РСФСР Владимир Меньшов исполнил более ста ролей в кино. Он также выступил режиссером полюбившихся миллионам зрителей кинофильмов «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и других.

Занимал активную гражданскую и политическую позицию. В 2017 году режиссер передал один миллион рублей ополченцам Донбасса. В сентябре 2021 году собирался участвовать на выборах в Госдуму восьмого созыва от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по федеральному партийному списку.

Кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.