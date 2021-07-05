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УФСБ сопровождает уголовное дело о даче взятки «сотрудником» ведомства в Тосно
Происшествия
УФСБ сопровождает уголовное дело о даче взятки «сотрудником» ведомства в Тосно
pixabay.com

Санкт-Петербург, 5 июля. Силовики совместно с СК РФ провели задержание фигурантов уголовного дела о попытке дачи взятки правоохранителям в Тосно. Один из них при этом представлялся «сотрудником» УФСБ.

Специалисты ведомства оказывают своим коллегам из Следственного комитета всю необходимую помощь по созданию оптимальных условий для полного, всестороннего и объективного расследования. Так, силовики участвовали в мероприятиях, направленных на задержание предполагаемых преступников.

У фигурантов уголовного дела были изъяты документы и другие материалы, подтверждающие их причастность к инкриминируемым деяниям. Представители ФСБ обратились к жителям Петербурга и Ленобласти с предупреждением о наказании за совершение аналогичного рода преступлений.

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