Путин одобрил закон об удалении из Сети недостоверной информации о гражданах

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право гражданам требовать удаления из интернета недостоверной или порочащей честь информации.

Авторами инициативы выступили первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.

В соответствии с законом гражданин может обратиться с заявлением в прокуратуру для принятия мер по удалению недостоверных сведений, порочащих его честь и достоинство. Для подтверждения недостоверности опубликованной в Сети информации необходимо будет приобщать соответствующие документы.

Ранее глава государства подписал закон о защите доходов россиян от списания за долги. Документ предусматривает неприкосновенность минимального дохода граждан РФ, передает НСН.