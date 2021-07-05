Замглавы Сочи Соколов заявил о спаде воды и отсутствии жертв после мощных ливней

Краснодар, 5 июля. Специалисты оперативного штаба приступили к устранению неприятных последствий обрушившегося на Сочи мощного ливня.

Из-за сильного дождя река Хорота вышла из берегов. Также отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Несколько жилых домов оказались подтоплены.

«Вода уже спадает, начали работать бригады по обходу домов для выявления каких-либо повреждений. Обошлось без повреждений и жертв», — заявил заместитель главы Сочи Алексей Соколов.

По его словам, эвакуировать местных жителей пока не планируют. Сейчас в Адлерском и Хостинском районах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».

Как стало известно ранее, ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей. Пациентам и персоналу медучреждения ничто не угрожает.