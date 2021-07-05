Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 12:07
12:06
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 5 июля, праздники, факты, люди
12:06
Общество
Обязательную вакцинацию для учителей могут ввести в Саратовской области
12:05
Экономика
Россияне стали активнее брать жилье в ипотеку перед обновлением программы
12:05
Политика
Сатановский осадил украинцев за попытки шантажа РФ с ракетами против Крымского моста
12:03
Шоу-бизнес
Объявивший о расставании с Клавой Кокой Дима Гордей показал любимые фото с певицей
12:02
Общество
Эфир: Итоги ЕГЭ подводят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
12:01
Общество
В Минздраве России сообщили, сколько детей станут участниками исследований «Спутника V»
12:00
Общество
Мишустин назвал количество пунктов вакцинации от коронавируса в России
11:59
Шоу-бизнес
Названы зарплаты домработниц, нянь и охранников звезд
11:57
Общество
Сборная России выразила соболезнования семье режиссера Владимира Меньшова
Все новости

Замглавы Сочи Соколов заявил о спаде воды и отсутствии жертв после мощных ливней

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:50
Общество
Замглавы Сочи Соколов заявил о спаде воды и отсутствии жертв после мощных ливней
пресс-служба администрации Сочи

Краснодар, 5 июля. Специалисты оперативного штаба приступили к устранению неприятных последствий обрушившегося на Сочи мощного ливня.

Из-за сильного дождя река Хорота вышла из берегов. Также отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Несколько жилых домов оказались подтоплены.

«Вода уже спадает, начали работать бригады по обходу домов для выявления каких-либо повреждений. Обошлось без повреждений и жертв», — заявил заместитель главы Сочи Алексей Соколов.

По его словам, эвакуировать местных жителей пока не планируют. Сейчас в Адлерском и Хостинском районах дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».

Как стало известно ранее, ситуация с подтоплением сочинской больницы находится под контролем спасателей. Пациентам и персоналу медучреждения ничто не угрожает.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Замглавы Сочи Соколов заявил о спаде воды и отсутствии жертв после мощных ливней
сочи потоп непогода краснодарский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru