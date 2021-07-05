Ученый РАН объяснил причину отсутствия выработки антител после вакцинации

Новосибирск, 5 июля. Вакцинация от коронавируса в некоторых случаях не приводит к образованию антител. Кандидат биологических наук Сергей Кулемзин объяснил причину этого явления.

Индивидуальные особенности формирования иммунного ответа в ряде случаев могут привести к отсутствию антител после прохождения процедуры вакцинации от коронавируса. Об этом в интервью изданию «Наука в Сибири» рассказал старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Сергей Кулемзин.

Как утверждает ученый, у таких пациентов может формироваться Т-клеточный иммунный ответ. Это также способствует защите от коронавирусной инфекции. В настоящее время не были разработаны рекомендации для граждан, у которых не вырабатываются антитела. Согласно имеющимся данным, иммунитет может быть сформирован после проведения вакцинации двумя разными типами препаратов — векторной и мРНК вакциной.

Для поддержания иммунитета рекомендуется пройти ревакцинацию. Как сообщает издание «Ридус», в Москве она проводится с 1 июля. Переболевшим стоит пройти ревакцинацию спустя полгода после формирования антител. После прохождения вакцинации, пациенты могут столкнуться с некоторыми побочными эффектами. Некоторые из них перечислила врач-терапевт Людмила Лапа.