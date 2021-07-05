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Офису Тихановской в Литве присвоили дипломатический статус

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:53
Политика
Офису Тихановской в Литве присвоили дипломатический статус
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вильнюс, 5 июля. Литва присвоила офису бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской дипломатический статус.

Ранее Тихановская выступала на заседании Сената Чехии. После мероприятия она встретилась с президентом республики Милошом Земаном, который предложил открыть представительство белорусской оппозиции в Праге. Он посчитал это хорошей идеей.

До поездки в Чехию Тихановская побывала в Польше, где провела переговоры с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. По итогам беседы стороны приняли решение об участии экс-кандидата в работе молодежного «Кампуса Польши будущего».

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