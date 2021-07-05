Офису Тихановской в Литве присвоили дипломатический статус

Вильнюс, 5 июля. Литва присвоила офису бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской дипломатический статус.

Ранее Тихановская выступала на заседании Сената Чехии. После мероприятия она встретилась с президентом республики Милошом Земаном, который предложил открыть представительство белорусской оппозиции в Праге. Он посчитал это хорошей идеей.

До поездки в Чехию Тихановская побывала в Польше, где провела переговоры с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. По итогам беседы стороны приняли решение об участии экс-кандидата в работе молодежного «Кампуса Польши будущего».