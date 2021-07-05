Вакцинацию от коронавируса можно делать людям с сердечно-сосудистыми болезнями

Москва, 5 июля. Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Нарушения сердечно-сосудистой системы не являются противопоказаниями к прививке от коронавируса. Об этом рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков в ходе пресс-конференции МИА «Россия сегодня». Кроме того, вакцинация позволит снизить риск развития тяжелой формы коронавируса при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Россиянам ранее рассказали, при каких симптомах необходимо вызвать врача после прививки от COVID-19. Одним из них является затрудненное дыхание.