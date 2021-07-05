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Устроившие смертельное ДТП в Банги миротворцы ООН спровоцировали гнев народа ЦАР
Весь мир
Устроившие смертельное ДТП в Банги миротворцы ООН спровоцировали гнев народа ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малявин

Банги, 5 июля. Население Центральноафриканской Республики выражает крайнее возмущение в связи с преступными действиями сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Гнев народа ЦАР вызвал очередной случай ДТП с участием миротворцев, повлекший гибель местного жителя.

В субботу, 3 июля, на Авеню де Франс в пятом районе Банги грузовик МИНУСКА наехал на мототакси, перевозившее 16-летнюю пассажирку. Управлявший мотоциклом центральноафриканец скончался, а девушка получила серьезные травмы. Вместо того чтобы оказать помощь потерпевшим, водитель транспорта миротворцев поспешил скрыться с места происшествия.

Коллеги погибшего организовали погоню за виновником аварии, во время которой грузовик миссии ООН столкнулся с еще одним мотоциклистом. Итог происшествия — один убитый и двое раненых местных жителей.

Произошедшее вызвало немедленную реакцию населения столицы ЦАР. Люди вышли на стихийный митинг к зданию МИНУСКА с требованием предать суду виновного в аварии.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. Она пришла, чтобы убить нас. Мы не животные», — скандировали собравшиеся.

Гнев протестующих был настолько велик, что полиции пришлось утихомиривать наиболее буйных участников демонстрации. Спустя двое суток граждане ЦАР продолжают требовать справедливого наказания для миротворцев, однако руководство миссии полностью игнорирует происходящее.

Представители МИНУСКА не комментируют и не дают оценки действиям собственных сотрудников. Сейчас о каких-либо компенсациях пострадавшим и семье погибшего мотоциклиста речи не идет. Примечательно, что за несколько дней до трагического инцидента на Авеню де Франс полицию ООН в ЦАР возглавил руандийский генерал Кристоф Бизимунгу.

Устроившие смертельное ДТП в Банги миротворцы ООН спровоцировали гнев народа ЦАР
police.gov.rw  / 

На пресс-конференции по случаю вступления в должность он заявил, что защита гражданских лиц является приоритетной задачей миссии. Справедливое и оперативное расследование произошедшей 3 июля аварии могло бы подтвердить заявление Бизимунгу. Однако в миротворческой миссии ООН предпочитают делать вид, будто ничего не произошло.

Это уже не первый случай, когда по вине «голубых касок» гибнут мирные жители ЦАР. В середине мая бронеавтомобиль МИНУСКА задавил мототаксиста на дороге близ города Амадагаза. Тогда миротворцы попытались откупиться тысячей франков KFA (около 2 долларов США — прим. ФАН) и едой, а когда поняли, что родственники погибшего намерены добиваться справедливости, собрали улики, погрузили в автомобиль тело убитого водителя и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники миссии неоднократно избегали наказания за совершенные на территории ЦАР преступления. Более того, местные жители регулярно сообщают о случаях сотрудничества «голубых касок» с бандитскими группировками, остатки которых все еще действуют в удаленных районах республики.

Таким образом, требования центральноафриканцев немедленно вывести миротворцев из страны приобретают все больше аргументов. Неизвестно, когда правительство республики покажет «голубым каскам» на выход, но вероятность восстановления репутации миссии ООН в ЦАР равна нулю.

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