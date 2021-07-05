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Эфир: Правозащитник объясняет, противоречит ли Конституции обязательная вакцинация
Общество
Эфир: Правозащитник объясняет, противоречит ли Конституции обязательная вакцинация
Федеральное агентство новостей  / 


В понедельник, 5 июля, с 16:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг правозащитника Сергея Шабанова.
Проведение обязательной вакцинации отдельных категорий граждан с целью защиты населения от COVID-19 не противоречит Конституции, заявили юристы Федеральной палаты адвокатов России. Однако в социальных сетях не утихают споры противников и сторонников обязательной вакцинации.

Может ли работник отказаться от вакцинации по личным мотивам? Что такое медицинский отвод от вакцинации и как он правильно оформляется? Действительно ли в законодательстве России прописывается добровольность любой вакцинации? О чем говорят два базовых медицинских закона — №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»? Имеют ли региональные власти право вводить некие требования обязательности прививок для определенных групп населения?

Может ли работодатель отстранить непривитого работника, и на какой срок? Есть ли в других странах требования об обязательности прививок?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.

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