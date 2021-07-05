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В России зарегистрировано 24 353 новых случая коронавирусной инфекции

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:40
Общество
В России зарегистрировано 24 353 новых случая коронавирусной инфекции
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 июля. Более 24 тыс. случаев коронавируса зафиксировано в России за последние 24 часа, поделились в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в РФ.

Всего врачи выявили 24 353 новых случая, связанных с нашумевшим заболеванием, добавили в федеральном оперштабе. По словам экспертов, COVID-19 зафиксирован в 84 регионах страны. Еще 14 540 человек полностью смогли избавиться от недуга.

Коронавирус начал маскироваться под сезонную простуду. Такое мнение недавно высказал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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коронавирус COVID-19 оперштаб
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