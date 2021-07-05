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Безработный мужчина жестоко изнасиловал жену родственника в Кемеровской области
Происшествия
Безработный мужчина жестоко изнасиловал жену родственника в Кемеровской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кемерово, 5 июля. Житель Белово изнасиловал супругу родственника после совместного распития алкоголя. Как стало известно ФАН, чрезвычайное происшествие случилось по месту жительства потерпевшей.

Преступление было совершено в феврале 2021 года. Проезжающий наряд полиции возле одного из домов города Белово услышал крики о помощи. Стражи порядка вошли в жилище, там они увидели окровавленную женщину, рядом с которой находился ее знакомый мужчина.54-летняя хозяйка пояснила, что ее избил и изнасиловал 40-летний родственник ее мужа.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование» и 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области Ирина Мазеева.

Подозреваемого задержали. Он не признал факт изнасилования своей знакомой.

«Как женщина, так и мужчина давно знают друг друга, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Она является супругой родственника обвиняемого. Официально они не трудоустроены и любят устраивать пышные застолья со спиртными напитками».

В тот день подозреваемому и пострадавшей подвернулась халтурка. Они заработали денег и решили отпраздновать это событие: купили горячительное и стали выпивать.

Чем меньше оставалось алкоголя на столе, тем больше у собутыльника пострадавшей обострялось половое влечение. В какой-то момент он не смог сдержать свои чувства и обратился с непристойным предложением к хозяйке жилища. Она ответила ему категорическим отказом и пояснила, что ни при каких обстоятельствах не изменит своему благоверному.

«Такой ответ обескуражил обвиняемого. Он схватил пустую бутылку и несколько раз ударил свою жертву по голове. После того как сопротивление женщины было подавлено, он совершил с ней насильственный половой акт. Во время насильственного совокупления женщина плакала и кричала. Она просила о помощи. На выручку пришел наряд патрульно-постовой службы», — дополнил источник.

Обвиняемого арестовали. Сейчас он находится в местном следственном изоляторе. Он признал вину лишь в избиении женщины. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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