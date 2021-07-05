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Валерий Гаркалин рассказал, каким запомнит Владимира Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 12:03
Общество
Валерий Гаркалин рассказал, каким запомнит Владимира Меньшова
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 5 июля. Народный артист России Валерий Гаркалин рассказал, что скончавшийся на 82-м году жизни режиссер Владимир Меньшов был хорошим другом и имел массу других достоинств.

«Мы не так часто общались в последнее время, в том числе и из-за той причины от которой он умер. Не было массовых мероприятий же. Обычно там пересекались. Мы соседи с ним — живем на параллельных улицах. Но во все это невозможно поверить…» — заявил Гаркалин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Актер отметил, что запомнит коллегу очень требовательным человеком и прекрасным другом, старшим товарищем.

«У него очень много достоинств было. И гражданская позиция бескомпромиссная. Художественные идеи. Все фильмы, которые он снял, их было мало, но все они имели широкую зрительскую аудиторию. Зритель любил его картины, как, впрочем, и артисты, которые снимались в них», — сказал Гаркалин.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Режиссеру был 81 год.

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