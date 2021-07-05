Крымчанину грозит тюрьма за прописку иностранца в своей квартире

Севастополь, 5 июля. Мужчина прописал в своей квартире 37-летнего гражданина иностранного государства и стал фигурантом уголовного дела, сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по городу.

Правоохранители установили, что 52-летний житель Севастополя поставил иностранца на учет по месту пребывания, заведомо зная, что он будет проживать в другом месте.

За предоставление заведомо ложных сведений в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Подмосковье — молодой человек прописал в своей квартире четырех мигрантов, однако места для временного проживания им не предоставил, сообщало РИАМО.