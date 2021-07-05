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Крымчанину грозит тюрьма за прописку иностранца в своей квартире

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:34
Происшествия
Крымчанину грозит тюрьма за прописку иностранца в своей квартире
pixabay.com  /  Fifaliana-joy

Севастополь, 5 июля. Мужчина прописал в своей квартире 37-летнего гражданина иностранного государства и стал фигурантом уголовного дела, сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по городу.

Правоохранители установили, что 52-летний житель Севастополя поставил иностранца на учет по месту пребывания, заведомо зная, что он будет проживать в другом месте.

За предоставление заведомо ложных сведений в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в Подмосковье — молодой человек прописал в своей квартире четырех мигрантов, однако места для временного проживания им не предоставил, сообщало РИАМО.

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крым севастополь миграционный учет
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