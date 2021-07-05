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Дочь Меньшова прокомментировала новость о смерти отца

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:38
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Общество
Дочь Меньшова прокомментировала новость о смерти отца
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 5 июля. Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова высказалась о смерти отца, знаменитого режиссера Владимира Меньшова.

Артистка опубликовала лаконичный пост в своем Instagram-аккаунте. Публикацию звезда сопроводила несколькими архивными фотографиями отца.

«Все. Все… Все…» — прокомментировала новость знаменитость.

О смерти Меньшова стало известно 5 июля. Легендарный российский режиссер скончался после долгой борьбы с коронавирусной инфекцией в больнице.

Память покойного кинематографиста будет увековечена в Москве. Информация о церемонии прощания и похоронах будет известна позднее.

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