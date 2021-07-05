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В офисе Зеленского выразили надежду на участие США в переговорах по Донбассу

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:28
Политика
В офисе Зеленского выразили надежду на участие США в переговорах по Донбассу
pixabay.com  /  12019

Киев, 5 июля. Пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» рассказал о возможности включения США в диалог по Донбассу.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сейчас ведет переговорный процесс с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд об участии Вашингтона в диалоге по урегулированию ситуации в Донбассе, рассказал Арестович.

«США являются членами ОБСЕ, значит, они имеют право войти в этот формат. Это техническая возможность», — сказал он.

Вместе с тем Арестович отметил, что результаты переговоров на эту тему станут известны только после встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Мероприятие состоится в Белом доме.

Украинские власти проводят выгодные для Запада «реформы» в преддверии саммита с Соединенными Штатами. Резкие изменения связаны с желанием Зеленского привезти на встречу с Байденом как можно больше подарков.

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украина сша донбасс
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