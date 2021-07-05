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Акции «Абрау-Дюрсо» подорожали из-за приостановки поставок Moet Hennessy

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:28
Экономика
Акции «Абрау-Дюрсо» подорожали из-за приостановки поставок Moet Hennessy
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 5 июля. Стоимость акций российской компании «Абрау-Дюрсо» выросла в ходе торгов Мосбиржи на 4,76% из-за приостановки поставок Moet Hennessy своей продукции.

В настоящий момент цена за бумагу составляет 209 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:43 по московскому времени. Пиковое значение акции продемонстрировали на открытии сессии и достигли 215 рублей за бумагу.

Производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, который входит во французский концерн Louis Vuitton Moet Hennessy, направил письмо, в котором сообщил о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределенный срок. Решение было принято из-за одобренных поправок к закону «О регулировании алкогольной продукции».

Однако позднее стало известно, что Moet Hennessy все-таки вернется на российский рынок. Теперь компания сменит маркировку с шампанского на «игристое вино».

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акции мосбиржа абрау дюрсо Moet Hennessy
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