Появились первые изображения люксового седана Genesis G80 Sport

Сеул, 5 июля. Корейская компания Genesis впервые опубликовала изображения премиального седана Genesis G80 Sport.

Автомобиль выполнен в спортивном дизайне и получил эксклюзивный цвет Cavendish Red, пишет издание «Автоновости дня». Отличительной особенностью модели станут передняя часть, темная хромированная радиаторная решетка и передний бампер в форме крыла.

Спортивность машины подчеркивают черные ободки вокруг фари и темный глянцевый фон на боковых молдингах. Интерьер представлен в трех эксклюзивных цветовых решениях. Запуск производства Genesis G80 Sport назначен на третий квартал 2021 года.

Работающие в России автоконцерны рассматривают возможность выпуска электрокаров. Власти страны приветствуют такую инициативу и готовы заключать специнвестконтракты по комплектующим к электрокарам.