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Израиль предложил Ливану помощь в преодолении кризиса
Весь мир
Израиль предложил Ливану помощь в преодолении кризиса
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Тель-Авив, 5 июля. Власти Израиля предложили помощь соседнему Ливану в преодолении затяжного кризиса, на фоне которого в республике продолжаются массовые протесты. Об этом сообщил глава израильского министерства обороны Бени Ганц.

«Как у израильтянина, еврея и просто человека мое сердце болит при виде людей, голодающих на улицах Ливана. Израиль предлагал помощь Ливану в прошлом, и даже сегодня мы готовы действовать и поощрять другие страны протягивать руку помощи Ливану, чтобы он снова процветал и вышел из своего кризисного состояния», — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Это заявление прозвучало на фоне масштабных акций протеста и беспорядков, которое продолжаются в крупных городах Ливана. По всей территории государства люди выходят на улицы, требуя от властей принятия решительных мер в борьбе с усугубляющимся кризисом во всех сферах государственной жизни.

Без денег и лекарств

Республика переживает упадок, который, по прогнозам Всемирного банка, может войти в тройку худших кризисов в мире за последние 150 лет. Более половины населения Ливана сейчас живет на грани нищеты: с осени 2019 года национальная валюта страны потеряла более 90% своей стоимости.

Из-за краха экономики страна оказалась не в состоянии оплачивать субсидии на поставки горючего — это вызвало дефицит топлива на ливанских заправках. На протяжении последних месяцев к АЗС в республике выстраиваются огромные очереди за бензином, причем нередко нехватка горючего провоцирует стычки автомобилистов с сотрудниками заправочных станций. В июне владельцы некоторых АЗС даже приняли решение об их закрытии, однако суд страны обязал их вернуться к работе.

Непростая ситуация складывается и с электроснабжением — в Ливане продолжаются веерные отключения электричества, причем в начале июня кризис достиг пика: в некоторых районах свет включали лишь на полчаса в сутки. Это также привело к масштабным акциям протеста, в результате чего президент республики Мишель Аун разрешил Центробанку страны выделить 197 млн долларов на закупку топлива для государственной энергетической компании в надежде избежать полного блэкаута.

Еще одним поводом для роста народного недовольства стала нехватка медикаментов в ливанских аптеках и больницах. Так, 5 июля импортеры лекарств заявили об иссякшем запасе зарубежных препаратов и предупредили о дальнейшей их нехватке, если власти не возобновят субсидирование.

На этом фоне Ливан все глубже погружается в хаос. Недовольные действиями властей люди уже не просто выходят на улицы с антиправительственными лозунгами, но жгут покрышки и даже предпринимают попытки захвата государственных зданий. Полиция разгоняет акции, применяя слезоточивый газ и дубинки.

В середине июня к протестным акциям присоединились ливанские профсоюзы, работники медицинской и фармацевтической сферы, которые объявили всеобщую забастовку. Главное требование бастующих — формирование нового компетентного правительства и проведение необходимых стране реформ.

Неожиданная помощь

Предложение Израиля оказать ливанцам помощь нельзя назвать ожидаемым — как нельзя назвать отношения двух государств мирными и спокойными.

С конца 40-х годов прошлого века между странами продолжается территориальный спор, главным предметом которого является шельфовый 9-й блок в Средиземном море, предположительно, богатый природным газом. Из-за того, что официально признанной экономической границы между Израилем и Ливаном нет, оба государства считают этот участок своим.

Переговоры о демаркации морской границы в этом районе возобновились в октябре 2020 года впервые за 30 лет, однако пока не привели к результату. Более того, в апреле текущего года Бейрут заявил, что новые поправки в указ о демаркации границ позволяют Ливану претендовать на 1430 кв. км морской акватории в экономической зоне на границе с Израилем.

К слову, это одна из самых напряженных границ региона, где израильские войска сталкиваются с силами ливанской армии и бойцами группировки «Хезболла». Время от времени стороны обмениваются взаимными ракетными и артиллерийскими ударами. Ситуация вновь усугубилась в период очередного обострения палестино-израильского конфликта в мае. Тогда с ливанской территории по Израилю было выпушено несколько ракет, одну из которых перехватила система ПВО «Железный купол». В ответ на это артиллерийские войска ЦАХАЛ нанесли серию ударов по ряду целей в Ливане.

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