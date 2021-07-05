Названо число россиян, ведущих нездоровых образ жизни

Москва, 5 июля. Около половины россиян подвержены факторам нездорового образа жизни. Речь идет об употреблении алкоголя, курении и несбалансированном питании.

Исходя из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», нездоровому образу жизни подвержены более 45% россиян, передает «РИА Новости». Факторы нездорового образа жизни влияют на 64,9 млн человек, что составляет 45,5% населения России. Больше всего влияния оказывает несбалансированное питание, чуть меньше — употребление алкоголя и табакокурение.

Эти привычки влияют на состояние органов дыхания, системы кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, а также распространенность травм и отравлений. Больше всего влияние негативных факторов отмечается в Воронежской области, Ненецком автономном округе, Ленинградской области, Удмуртской Республике и других субъектов РФ. Наименьшее влияние отмечается в Тамбовской области, Республике Калмыкии, Дагестане, Ингушетии и других регионах.

Ранее эксперты ВОЗ рассказали о вредных привычках в жаркую погоду. В такой период рекомендуется воздержаться от употребления кофеина, алкогольных и сахаросодержащих напитков.