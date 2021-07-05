Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 12:05
12:05
Политика
Сатановский осадил украинцев за попытки шантажа РФ с ракетами против Крымского моста
12:03
Шоу-бизнес
Объявивший о расставании с Клавой Кокой Дима Гордей показал любимые фото с певицей
12:02
Общество
Эфир: Итоги ЕГЭ подводят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
12:01
Общество
В Минздраве России сообщили, сколько детей станут участниками исследований «Спутника V»
12:00
Общество
Мишустин назвал количество пунктов вакцинации от коронавируса в России
11:59
Шоу-бизнес
Названы зарплаты домработниц, нянь и охранников звезд
11:57
Общество
Сборная России выразила соболезнования семье режиссера Владимира Меньшова
11:57
Экономика
В Минпромторге РФ назвали сроки начала сборки автомобилей на водороде
11:56
Происшествия
В ФСБ сообщили о пресечении деятельности двух группировок последователей Тесака
11:56
Общество
Сына главного редактора «Эха Москвы» призвали в армию
Все новости

Петербуржец на камеру оценил «братскую близость» России и Украины
Политика
Петербуржец на камеру оценил «братскую близость» России и Украины
Prt Scr youtube.com  /  ПоФаКтУ

Санкт-Петербург, 5 июля. Простой петербуржцев в двух словах раскрыл глубинную суть единства двух народов и камня на камне не оставил от официальной идеологии Украины.

Во время недавней прямой линии президент РФ Владимир Путин уже не в первый раз заявил, что украинцы с россиянами являются братскими народами, и Москва не считает Украину недружественной страной. Враждебность ведь проявляют только представители украинского руководства. Простое население не должно страдать из-за позиции Киева.

Слова российского лидера вызвали бурные дискуссии как в России, так и на Украине. Украинская политическая верхушка отреагировала предельно оперативно, лишний раз подтвердив, что не отрывалась от экранов во время прямой линии. Первым ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, попытавшись как-то беспомощно опровергнуть тезис о родстве двух народов, ссылаясь почему-то на конфликт на юго-востоке страны. Позже высказаться решил и украинский гарант Владимир Зеленский. Его фантазии об украинском флаге над Государственной Думой, впрочем, прозвучали не менее странно, чем неуверенное отрицание главного дипломата.

Простые украинцы, судя по обсуждениям в соцсетях, в большинстве своем поддержали слова Владимира Путина о братских народах, лишний раз подтвердив, что пропагандистская машина Киева так и не заработала. Общество отвергает антироссийскую идеологию.

Корреспонденты ФАН решили узнать мнение петербуржцев по поводу братских народов. Как и следовало ожидать вторая столица, именно так и относится к украинцам, не обращая внимания на поведение украинских политиков.

Петербуржец Михаил полностью согласился со словами президента и напомнил, что по-другому и быть не может, ведь вся Россия, по факту, берет начало в Киевской Руси. Это единое государство, распад которого на отдельные страны можно назвать как минимум большой ошибкой.

«Никакого Московского государства ведь не существует, хотя некоторые пытаются доказать обратное. Есть единая страна. То, что мы разъединились…. Так получилось. У меня дед был украинец. Он погиб на войне. Сестра живет в Одессе. Раньше постоянно ездили в гости, отдохнуть на море», — рассказал собеседник журналистов.

Михаил признал, что очень давно не был на Украине, отметив, что, наверное, уже целую жизнь. Он поддержал идею упрощения получения российского гражданства для граждан всех стран-соседей и для украинцев в первую очередь.

Так же петербуржец осудил борьбу украинских политиков высшего звена с русским языком, добавив, что это бессмысленно.

«А сборная-то украинская на каком языке разговаривает? Вооот. И этим все сказано!» - резюмировал Михаил.

Ранее Госдума РФ обвинила Киев в нарушении международных обязательств в связи с тем, что Верховная Рада приняла дискриминационный закон «о коренных народах».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Петербуржец на камеру оценил «братскую близость» России и Украины
украина путин россия петербург братские народы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru