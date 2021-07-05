Петербуржец на камеру оценил «братскую близость» России и Украины

Санкт-Петербург, 5 июля. Простой петербуржцев в двух словах раскрыл глубинную суть единства двух народов и камня на камне не оставил от официальной идеологии Украины.

Во время недавней прямой линии президент РФ Владимир Путин уже не в первый раз заявил, что украинцы с россиянами являются братскими народами, и Москва не считает Украину недружественной страной. Враждебность ведь проявляют только представители украинского руководства. Простое население не должно страдать из-за позиции Киева.

Слова российского лидера вызвали бурные дискуссии как в России, так и на Украине. Украинская политическая верхушка отреагировала предельно оперативно, лишний раз подтвердив, что не отрывалась от экранов во время прямой линии. Первым ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, попытавшись как-то беспомощно опровергнуть тезис о родстве двух народов, ссылаясь почему-то на конфликт на юго-востоке страны. Позже высказаться решил и украинский гарант Владимир Зеленский. Его фантазии об украинском флаге над Государственной Думой, впрочем, прозвучали не менее странно, чем неуверенное отрицание главного дипломата.

Простые украинцы, судя по обсуждениям в соцсетях, в большинстве своем поддержали слова Владимира Путина о братских народах, лишний раз подтвердив, что пропагандистская машина Киева так и не заработала. Общество отвергает антироссийскую идеологию.

Корреспонденты ФАН решили узнать мнение петербуржцев по поводу братских народов. Как и следовало ожидать вторая столица, именно так и относится к украинцам, не обращая внимания на поведение украинских политиков.

Петербуржец Михаил полностью согласился со словами президента и напомнил, что по-другому и быть не может, ведь вся Россия, по факту, берет начало в Киевской Руси. Это единое государство, распад которого на отдельные страны можно назвать как минимум большой ошибкой.

«Никакого Московского государства ведь не существует, хотя некоторые пытаются доказать обратное. Есть единая страна. То, что мы разъединились…. Так получилось. У меня дед был украинец. Он погиб на войне. Сестра живет в Одессе. Раньше постоянно ездили в гости, отдохнуть на море», — рассказал собеседник журналистов.

Михаил признал, что очень давно не был на Украине, отметив, что, наверное, уже целую жизнь. Он поддержал идею упрощения получения российского гражданства для граждан всех стран-соседей и для украинцев в первую очередь.

Так же петербуржец осудил борьбу украинских политиков высшего звена с русским языком, добавив, что это бессмысленно.

«А сборная-то украинская на каком языке разговаривает? Вооот. И этим все сказано!» - резюмировал Михаил.

Ранее Госдума РФ обвинила Киев в нарушении международных обязательств в связи с тем, что Верховная Рада приняла дискриминационный закон «о коренных народах».