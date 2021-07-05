Боевики «Талибана» держат под контролем свыше 70% границы с Таджикистаном

Душанбе, 5 июля. Кабул не контролирует более 70% границы Афганистана и Таджикистана, сообщают СМИ.

Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 взяли под контроль большую часть на границе двух государств, передает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете нацбезопасности Таджикистана. В результате наступления формирований часть военнослужащих ВС Афганистана пересекла границу с таджикской территорией.

Параллельно действиям талибов подразделения ВС США покидают территорию Афганистана. Ранее стало известно, что Пентагон не планирует строить военные базы в Центральной Азии после окончательного вывода войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.