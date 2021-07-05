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Путин направил Дутерте соболезнования после авиакатастрофы на Филиппинах

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:30
Политика
Путин направил Дутерте соболезнования после авиакатастрофы на Филиппинах
Global Look Press  /  Joint Task Force Sulu/XinHua

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин направил филиппинскому лидеру Родриго Дутерте соболезнования в связи с крушением самолета.

Путин обратился к главе государства и гражданам страны.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме российского лидера.

Самолет ВВС Филиппин С-130 потерпел крушение 4 июля в юго-западной провинции Сулу. На борту находились 96 военных, которые направлялись на остров Холо для противодействия повстанцам и экстремистам. Погибли 50 человек, пострадали 49 военных и четыре жителя Филиппин, часть из которых в момент авиакатастрофы находилась на земле.

По предварительной версии, самолет пролетел взлетно-посадочную полосу и рухнул, после чего начался пожар.

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