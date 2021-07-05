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Власти Москвы увековечат память покойного Меньшова

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:26
Общество
Власти Москвы увековечат память покойного Меньшова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 5 июля. Память покойного кинематографиста Владимира Меньшова будет увековечена в Москве. Депутат городской думы Евгений Герасимов отметил, что правительство поддержит предложения.

Власти Москвы планируют установить памятник артисту, однако для этого ждут инициативы от поклонников или родных Меньшова. Информация о церемонии прощания и похоронах артиста будет известна позже.

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в киноконцерне «Мосфильм».

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