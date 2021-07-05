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Плывущие по улицам Сочи автомобили попали на видео

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:20
Происшествия
Плывущие по улицам Сочи автомобили попали на видео
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 5 июля. Улицы Сочи затопило из-за сильных дождей. Мощные потоки воды подхватывают легковые автомобили и уносят их прочь, очевидцы засняли происходящее на видео.

На кадрах видно, как машины плывут по городским улицам и врезаются в препятствия. Людям, оказавшимся в зоне бедствия, приходится выбираться вплавь.

В Адлерском районе повреждены линии электропередачи: без света остались семь населенных пунктов. Местные власти предупредили жителей, что реки Хорота и Мацеста могут выйти из берегов, и попросили их собрать документы и вещи первой необходимости на случай экстренной эвакуации.

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