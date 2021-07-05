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Пациентам с COVID-19 посоветовали заменить мясо на рыбу

  /   Обновлено: 05 июля 2021 11:13
Общество
Пациентам с COVID-19 посоветовали заменить мясо на рыбу
pixabay.com

Москва, 5 июля. Выработка антител к коронавирусу зависит от нескольких факторов, в том числе от питания человека. Пациентам рекомендуется есть больше рыбы и молочных продуктов.

Рацион питания пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, должен состоять из рыбы и молочных продуктов, в том числе на этапе реабилитации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

«Снизить потребление именно мяса, заменить рыбой и молочной продукцией, которая легче усваивается, а по полноценности белка они эквивалентны», — уточнил он.

По словам медицинского специалиста, пища должна легко усваиваться организмом. Во время болезни рекомендуется пить как можно больше негазированной воды и принимать витаминно-минеральные комплексы.

Перенесшие коронавирус пациенты могут отправиться в отпуск на море, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом важно правильно выбрать время и режим отдыха.

Вакцинация является эффективным способом защиты организма от коронавируса. При этом процедуру можно пройти и детям. Для этого необходимо использовать вакцину "КовиВак", сообщили в центре имени Чумакова.

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